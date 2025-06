Nauczyciel wdał się w szarpaninę z uczniem! Co go czeka? Prokuratura chce wyciągnąć konsekwencje

W niedzielę (8.06) w Krakowie odbyła się 24. Wielka Parda Smoków. W tej edycji na przemarszu zameldowało się ponad 30 kolorowych stworów animowanych przez dzieci, które swój przemarsz kończyły na Rynku Głównym. Figury smoków zawsze powstają w przedszkolach, szkołach i domach kultury. Gotowe figury przyjeżdżają do Krakowa na Wielką Paradę. To jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń w kraju. W tym roku Podkarpacie miało swoją silną reprezentację, gdyż mieliśmy „swojego” reprezentanta. Przepiękny smok został stworzony przez dzieci i młodzież ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych z terenu Gminy Jedlicze. Nad pracą czuwały prowadzące projekt – Magdalena Dąbrowska i Katarzyna Kubacka.

W Gminie Jedlicze przygotowania do udziału w paradzie trwały kilka tygodni. - Wpierw dzieci wykonały rysunki smoka, a następnie wybrały z nich jeden, który posłużył jako projekt. Wybór padł na smoka z Pienin - podaje Urząd Gminy. - Gdy zorganizowano już potrzebne materiały, młodzi twórcy mogli przystąpić do pracy pod czujnym okiem i przy udziale zaangażowanych opiekunów. Przez wiele godzin powstawały kolejne elementy, które po złączeniu stworzyły całość. Jedlicki smok mierzył około 𝟭𝟬 𝗺𝗲𝘁𝗿𝗼́𝘄, a jednocześnie niosło go 𝗼𝗱 𝟭𝟮 𝗱𝗼 𝟭𝟱 𝗱𝘇𝗶𝗲𝗰𝗶. Praca nad tym sympatycznym stworem była nie tylko okazją do rozwijania kreatywności, ale także do współpracy, integracji i dobrej zabawy - czytamy w relacji.

i Autor: GMINA JEDLICZE/REPRODUKCJA BEATA OLEJARKA SUPER EXPRESS Smoki z Podkarpacia pojechały do Krakowa

Wielka Parada Smoków w Krakowie 2025

Wielka Parada Smoków w Krakowie co roku przyciąga tłumy mieszkańców i turystów na trasę przemarszu kolorowych, potężnych figur. Niezwykle barwne wydarzenie co roku wzbudza ogrom sensacji i radości. Dzieci wraz z opiekunami z Gminy Jedlicze pojechały pokazać swoje dzieło w stolicy Małopolski. Całe przedsięwzięcie wymagało dużej logistyki, bo podróżowanie ze smokiem nie jest najłatwiejsze, ale się udało! - W miniony weekend 28-osobowa grupa udała się do Krakowa na Wielką Paradę Smoków, gdzie z nieskrywaną radością miała okazję zaprezentować swojego smoka. Łącznie w tym wydarzeniu udział wzięło 33 różnych smoków i stworów, które można było podziwiać na krakowskim Rynku - podaje UG Jedlicze, który w swoich mediach społecznościowych przybliżył też czym jest pochód smoków.

- Wielka Parada Smoków / Great Dragons Parade, organizowana przez Teatr Groteska, to wyjątkowe wydarzenie, które co roku przyciąga tłumy widzów i uczestników z całego kraju. Nasz smok dumnie reprezentował Gminę Jedlicze, wzbudzając zainteresowanie i zachwyt. Serdecznie dziękujemy wszystkim podopiecznym ze świetlic z Podniebyla, Długiego, Moderówki, Jedlicza-Borek, Porąb, Piotrówki, Chlebnej i Jedlicza-Męcinki za zaangażowanie, prowadzącym za nieocenione wsparcie i opiekę, a także rodzicom za pomoc w realizacji tego wspaniałego projektu. To był dla wszystkich niezapomniany czas pełen emocji, radości i dumy z bycia częścią tak wyjątkowego przedsięwzięcia - podsumowano.

Piękny smok dumnie reprezentował nie tylko gminę z powiatu krośnieńskiego, ale i całe województwo. Wspaniała inicjatywa, która obsiedziała w dzieciach chęć współpracy i tworzenia. Oby więcej takich inicjatyw, gdyż nie ma nic piękniejszego niż wspólnie stworzyć coś z niczego.