Jezioro Tarnobrzeskie w sezonie letnim co roku przyciąga tysiące odwiedzających, nie tylko z okolic Tarnobrzega, ale z całego Podkarpacia. Zarządcy jeziora reklamują to miejsce w konkretny sposób.

- Akwen nazywany jest „cudem ekologii”, gdyż powstał w wyniku wypełnienia wodą pokopalnianego wyrobiska, które przed rozpoczęciem procesu rekultywacji miało 560 ha powierzchni i 110 metrów głębokości. 90 procent wody, którą tutaj wpuszczono miało pierwszą klasę czystości. Była więc krystalicznie czysta. Dla utrzymania tego efektu, co roku jej część jesienią jest spuszczana do Wisły, a wiosną zastępuje się ją czystą wodą. Wymianie podlega około 5 milionów m3 wody!- czytamy.

O tym, że Jezioro Tarnobrzeskie jest uwielbianym przez amatorów sportów wodnych miejscem nikomu wspominać nie trzeba. Akwen jest świetną lokalizacją do uprawiania sportów wodnych - żeglarstwa, windsurfingu czy kitesurfingu. Działają tam dwa wyciągi do wakeboardingu i baza nurkowa, za pośrednictwem której można wyruszyć w podwodną podróż na głębokość nawet 42 metrów! To właśnie płetwonurkowie w ostatnich dniach zorganizowali piękna akcję sprzątania dna jeziora, by tuz przed sezonem jezioro były tak czyste jak pragną tego wszyscy. Niestety fakt, że jest ono tak popularnym miejscem powoduje również, że korzystający z wody czasem zapominają o dobrym wychowaniu. Płetwonurkowie z Tarnobrzeskiego Klubu LOK TCN “OCTOPUS”, Klubu LOK PCWN BARAKUDA – Stalowa Wola, Klubu LOK CHIMERA – Mielec, OSP Stalowa Wola, oraz Klubu AQUAMASTER – Kolbuszowa, przeprowadzili wspólnie akcję sprzątania i wyciągnęli masę śmieci. Wśród rzeczy wyciągniętych przez specjalistów od nurkowania znalazły się m.in. opony, butelki po piwie, puszki, okulary, przynęty wędkarskie, opakowania foliowe i złom stalow .

- 31 maja 2025 odbyła się akcja Sprzątanie Dna Jeziora Tarnobrzeskiego 2025. Kierujemy wielkie podziękowania dla wolontariuszy za udział w akcji proekologicznej. Dziękujemy również Podkarpackiemu Zarządowi Wojewódzkiemu LOK w Rzeszowie, Bazie Nurkowej LOK MACHÓW oraz MOSiR w Tarnobrzegu za pomoc w organizacji wydarzenia - przekazał Piotr Pawlik z go Centrum Nurkowego LOK Octopus - Sprzątanie Dna Jeziora Tarnobrzeskiego 2025 to pierwsza inicjatywa przeprowadzona na tak dużą skalę. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się znowu i akcja będzie powtórzona- dodał.

Dzięki świetnym umiejętnościom płetwonurków ze sprzątania dnia Jeziora Tarnobrzeskiego możemy obejrzeć niecodziennie zdjęcie, które wykonali Agnieszka Kowal Pawlik, Piotr Pawlik i Honorata Gryczka.