Kolejny rozbój w Jarosławiu przy PKP! Mężczyźni usłyszeli już zarzuty

Do zdarzenia doszło 21 maja 2025 roku o godz. 1.00 w nocy na terenie Jarosławia, przed wejściem do tunelu dworca PKP. Okolice dworca PKP w Jarosławiu ostatnimi czasy wiele razy występowały w kronikach policyjnych zdarzeń, również bardzo podobnych bo to nie pierwszy rozbój w tym miejscu.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że dwóch mężczyzn zaatakowało 48-letniego mieszkańca Jarosławia. Sprawcy użyli wobec niego przemocy i zabrali mu z portfela pieniądze w kwocie ponad 200 zł oraz butelkę alkoholu i oddalili się z miejsca. Ustaleniem i poszukiwaniem podejrzanych, zajęli się jarosławscy kryminalni. Czynności przeprowadzone przez policjantów, w tym analiza zapisu nagrań monitoringu, doprowadziły do ustalenia i zatrzymania dwóch osób. Okazali się nimi 19 i 41-leni mieszkańcy Jarosławia. Mężczyźni trafili do policyjnej izby zatrzymań. Obaj usłyszeli już zarzuty rozboju, za które grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności - przekazała Anna Długosz, Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

Zatrzymany mężczyzna w Jarosławiu

Wobec zatrzymanych mężczyzny prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego i świadków oraz kontaktowania się z nimi jak też zakazu opuszczania kraju.