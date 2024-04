i Autor: Konrad Fijołek/ Facebook, Waldemar Szumny/ Facebook Zgodnie z wynikami pierwszej tury wyborów na prezydenta Rzeszowa do wyłonienia zwycięzcy potrzebna będzie II tura. Zmierzą się w niej dotychczasowy prezydent Konrad Fijołek i Waldemar Szumny z PiS

Zgodnie z wynikami pierwszej tury wyborów na prezydenta Rzeszowa do wyłonienia zwycięzcy potrzebna będzie II tura. Dotychczasowy włodarz miasta Konrad Fijołek uzyskał 28 649 głosów, czyli 37,91 procent poparcia. Rzutem na taśmę do II tury awansował Waldemar Szumny z PiS, na którego zagłosowało 18 314 mieszkańców Rzeszowa, co dało mu wynik 24,23 procent.