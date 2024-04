Rzeszów. Waldemar Szumny w II turze. Exit poll wskazywał Strojnego

Konrad Fijołek i Waldemar Szumny zmierzą się w II turze wyborów samorządowych 2024 na prezydenta Rzeszowa, choć wyniki exit poll wskazywały, że dotychczasowy prezydent miasta spotka się tam z Jackiem Strojnym. Jeszcze w niedzielę, 7 kwietnia, wieczorem, wydawało się, że to właśnie on będzie rywalem Fijołka, ale już w poniedziałek, 8 kwietnia, rano, okazało się, że to Szumny, kandydat PiS, uzyskał drugi najwyższy wynik. Mimo to faworytem drugiej tury wyborów na prezydenta Rzeszowa pozostaje Fijołek, który zebrał ponad 10 tys. głosów więcej niż kontrkandydat.

Wyniki wyborów samorządowych 2024 na prezydenta Rzeszowa - pierwsza tura:

Konrad Fijołek (Komitet Wyborczy Wyborców Konrada Fijołka Rozwój Rzeszowa) - 28 649 głosów (37,91 procent);

Waldemar Szumny (KW PiS) - 18 314 (24,23);

Jacek Strojny (KWW stowarzyszenie Razem dla Rzeszowa) - 15 579 (20,61);

Adam Dziedzic (KWW Porozumienia Służy Ludziom - Trzecia Droga) - 6 618 (8,76);

Karolina Pikuła (KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy) - 5 125 (6,78);

Janusz Niemier (KWW Ruch Obrony Polski) - 1 293 (1,71).

Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość wygrał natomiast wybory samorządowe 2024 do rady miasta w Rzeszowie, uzyskując 9 z 25 mandatów.