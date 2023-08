i Autor: pixabay.com Zakonnicy ostrzegają przed oszustem! O. Lech Serce miał przywieźć z Australii preparat na miażdżycę

Oszustwo

ap | PAP 21:07

Oszuści co rusz wymyślają sposoby na to, by wyłudzić od nas pieniądze. Wpadli na pomysł "na zakonnika". O. Lech Serce miał rzekomo przywieźć z Australii preparat na miażdżycę. Jezuici wskazują, że nigdy zakonnika o takim nazwisku nie było, a wszelkie informacje, które podano na stronie Katolicki Portal Misyjny są nieprawdziwe.