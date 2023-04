Zabrnie Górne. Syn zabił ojca tyrana

Do zbrodni doszło 11 września 2021 roku. Paweł Cz. będąc pod wpływem alkoholu zaatakował nożem swojego 58-letniego ojca, Mariana Cz. Powodem agresji był fakt, że starszy z mężczyzn miał od lat znęcać fizycznie i psychicznie nad rodziną. nadużywał również alkoholu. Feralnego dnia Paweł zadał ojcu ciosy nożem, doprowadzając do jego śmierci.

Podczas procesu bliscy Pawła Cz., jego matka i siostry, opowiedziały o rodzinnym koszmarze. 58-letni Marian miał bić bliskich, wyzywać ich, wyśmiewać i poniżać. - Nie mamy żalu do brata za to, co się stało, to było wynikiem wieloletniej przemocy i alkoholizmu. I mój brat też jest ofiarą - powiedziała jedna z kobiet. Sam Paweł był głęboko sfrustrowany. Kilka dni przed zabójstwem sam chciał się targnąć na swoje życie, ale został odnaleziony i trafił pod opiekę lekarską. Jak pisaliśmy, po tym zdarzeniu ojciec zakazał mu wychodzenia z domu. Paweł poszedł jednak do sklepu, co zdenerwowało Mariana. Awantura między nimi doprowadziła do tragedii.

Sąd złagodził wyrok dla Pawła Cz.

W listopadzie 2022 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu skazał Pawła Cz. na 9 lat więzienia. Obrońcy oskarżonego wnieśli apelację. Jak podaje "Echo Dnia" w poniedziałek, 3 kwietnia Sąd Apelacyjny w Rzeszowie złagodził karę dla 27-latka. Paweł dostał 6 lat więzienia. Jego obrońcy chcieli kary trzech lat. Możliwe jednak, że to nie koniec sprawy. Bliscy Pawła rozważają wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego.