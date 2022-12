Tragiczna śmierć Polaka

Zbigniew z Podkarpacia brutalnie zamordowany w Irlandii. Śmiertelne ciosy zadała Sandra S.?

Tragiczne doniesienia z Navan, stolicy hrabstwa Meath w Irlandii, gdzie doszło do brutalnego zabójstwa. Zginął 47-letni Zbigniew pochodzący z Gorzyc (powiat tarnobrzeski, województwo podkarpackie). Rodzina założyła zbiórkę w internecie, by sprowadzić jego ciało do Polski.