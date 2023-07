Przypomnijmy, do koszmaru doszło w Rzeszowie w lipcu 2022. Właścicielka mieszkania przy ul. Siemiradzkiego - Małgorzata G., po wcześniejszym wypowiedzeniu umowy najmu mieszkania Sebastianowi S., przyszła m.in. ze swoim mężem i córką, aby odebrać od niego mieszkanie i klucze.

Wezwała też ślusarza, aby ten otworzył mieszkanie, ponieważ wynajmujący nie opuścili go we wskazanym przez nią terminie. Nikt nie odpowiadał na wezwania, dlatego ślusarz zabrał się do otwierania. I wtedy się zaczęło. Lokatorzy postanowili stawić opór.

- W momencie gdy ślusarz przystąpił do otwierania zamka, drzwi zostały otwarte od środka, a następnie w tym samym czasie w kierunku osób będących przed mieszkaniem z wnętrza Mateusz M. użył gazu pieprzowego, zaś Sebastian S. oddał strzał z broni palnej, w wyniku którego postrzelona została stojąca przy drzwiach Zuzanna G. - informował Krzysztof Ciechanowski rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko 25-letniemu Mateuszowi M. mieszkańcowi Tarnobrzega i 25-letniemu Sebastianowi S., mieszkańcowi powiatu rzeszowskiego. Prokuratura zarzuca im, że działając w porozumieniu, po wcześniejszym uzgodnieniu i podziale ról "chcąc pozbawić życia Zuzannę G. bezpośrednio zmierzali do dokonana zabójstwa wymienionej pokrzywdzonej".

Zuzanna trafiła do szpitala. Przeszła skomplikowane operacje. Dramat, który przeżyła odcisnął na niej piętno pod względem fizycznym oraz psychicznym. Na popularnym portalu pomocowym zrzutka.pl ruszyła zbiórka dla Zuzanny.

- Każda, nawet najmniejsza darowizna pomoże pokryć koszty leczenia, rehabilitacji i wsparcia psychologicznego dla Zuzanny. Ponadto, wsparcie to pomoże jej zbudować na nowo swoje życie, które zostało zniszczone przez ten straszliwy akt przemocy - czytamy.

Zbiórka dostępna jest TUTAJ.

