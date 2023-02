Życie kotki Kiri uratowała transfuzja krwi [GALERIA]

Zuzanna chciała dostać się do mieszkania, strzelali do niej lokatorzy. Usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa

Gdy kilka tygodni temu kotka Kiri trafiła do Lecznicy Ada była na skraju wytrzymałości. Całe jej ciało było pokryte ranami, a ona sama zaniedbana, głodna i odwodniona. Ból towarzyszył jej każdego dnia. Weterynarze postanowili jej pomóc, chociaż na początku to wydawało się niemożliwe -Never give Up ! Gdy dotarła do nas umierająca Kiri byliśmy zrozpaczeni. Anemia. Kotka na skraju życia, odwodnienie, mocznica, białaczka. Choć szanse były małe, walczyliśmy. Transfuzja krwi, badania, kroplówki, leki, sonda doprzełykowa założona na kilkanaście dni. Udało się. Umierający kot ożył jak Feniks. Efekt „Ady”- napisali weterynarze. Kiri dochodzi do siebie i ma się coraz lepiej.