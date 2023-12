27-latek w stanie krytycznym! Nożownik ze Śląska poszukiwany

Jaworzno. Atak nożownika. 27-latek w stanie krytycznym

W poniedziałek, 18 grudnia, w Jaworznie doszło do ataku nożownika na 27-latka, którego stan określono jako krytyczny. Do zdarzenia doszło ok. godz. 16.30 prawdopodobnie na ul. Kolbego, choć poszkodowanego znaleziono na ul. Kwiatowej. - Jak udało nam się ustalić, mężczyzna zadzwonił jeszcze do swojej mamy, która powiadomiła nas o ataku i o tym, że może za nim stać osoba bezdomna, ale na razie nie udało się tego potwierdzić - wyjaśnia młodsza aspirantka Justyna Wiszowaty, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Nożownik poszukiwany

Jak dodaje kobieta, 27-latek został zaatakowany w drodze do swojego domu i otrzymał cios (prawdopodobnie) nożem w klatkę piersiową. Choć jego stan jest poważny, to poszkodowany po przewiezieniu do szpitala był przytomny. Tymczasem nożownik uciekł z miejsca zdarzenia i jest poszukiwany.

- Do działań zostały zaangażowane wszystkie siły i środki - kończy Winszowaty.