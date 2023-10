51-letni Ukrainiec katował partnerkę. "Kopał, bił pięściami, gasił na niej papierosy"

51-letni Ukrainiec stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec partnerki

Wywiadowcy z jaworznickiej komendy podczas interwencji we wtorek, 10 października, zatrzymali 51-letniego obywatela Ukrainy. Wcześniej jego partnerka zgłosiła, że mężczyzna się nad nią znęca. Ze zgłoszenia wynikało, że pijany Ukrainiec wszczął awanturę, w trakcie której uderzył rękojeścią noża kuchennego kobietę w głowę. Śledczy ustalili, że koszmar partnerki oprawcy trwa od sierpnia poprzedniego roku - 51-latek stosował wobec niej przemoc psychiczną i fizyczną. Ukrainiec wszczynał awantury, wyzywał kobietę, krytykował, poniżał i zastraszał. Agresor stosował również przemoc fizyczną, gdyż jak przyznała roztrzęsiona kobieta, mężczyzna uderzał ją pięściami i kopał, a także gasił na jej ciele papierosa. Po wtorkowej eskalacji agresji, pokrzywdzona zdecydowała się złożyć zawiadomienie na policję. Wcześniej kobieta bała się informować o przemocy jakiej doznaje, ponieważ mężczyzna groził jej śmiercią, mimo iż toczyły się w tej sprawie postępowania, a zgłoszenia pochodziły z innych instytucji.

Policja o zatrzymaniu agresora, który katował swoją partnerkę

- Mężczyzna był już karany za przemoc wobec tej kobiety, jednakże ona w obawie przed agresją ze strony oprawcy wycofywała zeznania. Kres jej cierpieniom zapewnili jaworzniccy policjanci, zatrzymując mężczyznę, a następnie po zebraniu materiału dowodowego - wnioskując o tymczasowe aresztowanie 51-latka. Andrii N. usłyszał zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się oraz uszkodzenie ciała konkubiny, a sąd przychylił się do wniosku policjantów i aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności - poinformowała jaworznicka policja.

Groza na Nowym Świecie! NAĆPANY AGRESOR skatował kobietę!

Policja apeluje, by reagować na przemoc i zgłaszać jej przypadki służbom

- Pamiętajmy! Reagujmy na przemoc ! Aby skutecznie przeciwstawić się agresji, należy przełamać strach i pozwolić sobie pomóc. Każda osoba, która padła ofiarą przemocy, może liczyć na wsparcie policjantów oraz innych placówek świadczących pomoc. Ważne, aby na przemoc domową reagowali także sąsiedzi oraz bliscy ofiar. To pomoże odpowiednim podmiotom skutecznie działać. Bierne przyglądanie się sytuacji na pewno nic nie zmieni, a jeden sygnał może pomóc uniknąć tragedii. Mundurowi z troską podchodzą do takich sytuacji. W tych działaniach korzystamy z procedury „Niebieskiej Karty”, a w przypadku gdy potwierdzimy, że przemoc ta jest zjawiskiem powtarzającym się, wówczas prowadzimy postępowanie dotyczące przestępstwa znęcania się nad rodziną. Przemoc domowa rzadko jest incydentem jednorazowym. Jeżeli wobec sprawcy nie podejmie się natychmiastowych, stanowczych działań - przemoc się powtórzy. Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda, nie czekaj! Powiadom Policję lub najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej - nie zwlekaj z pomocą. To osoby, które wiedzą, jak pomóc. Pamiętaj, że jeśli nie reagujesz to... akceptujesz - informuje na swojej stronie Komenda Miejska Policji w Jaworznie.