Arcybiskup zabrał głos po orgii w Dąbrowie Górniczej! "Bezeceństwo i grzech"

Orgia księży w Dąbrowie Górniczej! Tymi doniesieniami na początku września żyła cała Polska, a potem informacje o wielkiej seksaferze na plebanii obiegły świat. Przypomnijmy - w nocy z 30 na 31 sierpnia na plebanii parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej miała miejsce gejowska seksimpreza z udziałem co najmniej jednego księdza, na którą zaproszono pewnego mężczyznę. To właśnie on w niejasnych okolicznościach stracił przytomność. Podczas imprezy mężczyźni mieli zażywać środki na potencję. Interweniowała policja, przyjechało pogotowie. O sprawie napisała "Gazeta Wyborcza", powołując się na swojego informatora. Jak ujawnili dziennikarze, po przyjeździe pogotowia księża nie chcieli wpuścić ratowników do budynku, dlatego przyjechali mundurowi. Ks. Tomasz Z., u którego odbyła się rzekoma "orgia księży", decyzją przełożonych został odwołany ze wszystkich swoich funkcji. 11 stycznia Tomasz Z. usłyszał też w prokuraturze cztery zarzuty - dotyczące przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, nieudzielenia pomocy oraz udzielania narkotyków. Sąd aresztował podejrzanego na dwa miesiące. Teraz głos w gorszącej parafian sprawie zabrał metropolita katowicki abp Adrian Galbas. Co powiedział?

Abp Galbas do parafian: "Przepraszam! Każdą i każdego. Przepraszam was, parafian tej parafii i mieszkańców Dąbrowy. Staliście się bez własnej winy częścią tej niesławy"

Podczas mszy w Bazylice NMP Anielskiej abp Adrian Galbas przepraszał za orgię na tutejszej plebanii oraz fakt, iż ludziom parafia ta kojarzy się nie z Maryją, ale z "bezeceństwem i grzechem". Treść wygłoszonej przez niego homilii zamieściła na stronie internetowej diecezja sosnowiecka. "Gdy wpiszemy w internetowe wyszukiwarki hasło 'księża z Dąbrowy', albo nawet i samą '+Dąbrowę Górniczą', przeczytamy nie o świętości, a o grzechu. I pierwszą naturalną reakcją jest oburzenie i gniew. Zaraz potem wstyd" - mówił hierarcha. "Przepraszam! Każdą i każdego. Przepraszam was, parafian tej parafii i mieszkańców Dąbrowy. Staliście się bez własnej winy częścią tej niesławy. Nie wystarczy jednak sam gniew. Nie wystarczy wstyd. Potrzebne jest działanie. I chcę was zapewnić, że takie jest podejmowane. Jak dobrze wiecie trwa postępowanie w prokuraturze, z którą jako Kościół współpracujemy. Chcemy tu pomagać. Trwa także uczciwe postępowanie kanoniczne. Gdy zostanie zakończone, na pewno będziecie poinformowani o jego wyniku" - zapewnił abp Galbas.

