Artur Rojek powraca do NOSPR. Zagra w tym miejscu dwa wyjątkowe koncerty z gośćmi

Artur Rojek zagra dwa wyjątkowe koncerty w Katowicach

Artur Rojek w tym roku dwukrotnie zagra w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Wspomniane występy, które zaplanowano na 11 grudnia, zwieńczą oficjalnie trasę promującą album "Kundel" z 2020 roku. Pierwszy występ wystartuje o godz. 17:30, drugi z kolei rozpocznie się o 20:30.

Będzie to powrót Artura Rojka do NOSPR-u po ponad trzyletniej przerwie (ostatni raz muzyk zagrał tu we wrześniu 2020 roku). Wiadomo także, że 11 grudnia na scenie dołączą do niego wyjątkowi goście. Kto to będzie? Tego nie wiadomo. Możemy być jednak pewni, że niespodzianek nie zabraknie.

Artur Rojek w Katowicach. Bilety

Sprzedaż biletów na katowickie koncerty Artura Rojka obecnie wciąż trwa. Bilety można kupić za pośrednictwem strony eBilet.pl. Ceny kształtują się natomiast następująco: