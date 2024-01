Ciało 45-latka wyłowione z rzeki w Cieszynie w Sylwestra. Co się tam wydarzyło?!

Katowice. 19-latka prawie utonęła w wannie. To, co zrobili policjanci, uratowało jej życie

O sprawie poinformował portal beskidzka24.pl. Ciało 45-latka wyłowiono około godz. 5:00 rano w poniedziałek, 1 stycznia, z rzeki Bobrówka w Cieszynie. Mężczyzna miał żyć jako bezdomny na ulicach tego miasta. Przed Bożym Narodzeniem, według nieoficjalnych informacji, opuścił także mury więzienia. Jak doszło do jego śmierci i czy ktoś się do niej przyczynił? Na to pytanie odpowie teraz sekcja zwłok.

– Prowadzimy postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Oczywiście hipotezy przyjmujemy różne, ale wstępne ustalenia nie wskazują na to, aby za śmiercią 45-latka stały działania osób trzecich -przekazał w rozmowie z beskidzka24.pl Krzysztof Pawlik, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

