Dwie kobiety zginęły na pasach. 80-letni kierowca nie ustąpił im pierwszeństwa

Horror na przejściu dla pieszych w Częstochowie. 80-latek w audi wjechał w dwie kobiety. 34-latka i 45-latka nie żyją

Ten koszmarny wypadek wydarzył się w środę, 3 stycznia, po godz. 17:00 przy ul. Legionów w Częstochowie. Dwie kobiety chciały przejść tam przez oznakowane i oświetlone przejście dla pieszych. Jak wynika z przepisów, w takiej sytuacji miały one pierwszeństwo wobec poruszających się jezdnią kierowców. Niestety, do tych zasad nie dostosował się 80-letni kierowca audi Q7, który nie zatrzymał się, by przepuścić kobiety i huknął w nie swoim samochodem. To niedostosowanie się do zasad okazało się niewybaczalnym błędem i kosztowało życie dwie osoby! 33-latka i 45-latka zginęły potrącone przez mężczyznę. Nie pomogły próby uratowania im życia, których natychmiast podjęli się ratownicy medyczni.

- Zdarzenie miało miejsce o 17.20 na ul. Legionów (na wysokości ul. Hallera) w kierunku na Srocko. Wstępne ustalenia wskazują, że 80-letni kierowca audi Q7 nie ustąpił pierwszeństwa i potrącił piesze przechodzące przez oznakowane i oświetlone przejście dla pieszych. Niestety mimo podjętych czynności ratunkowych, życia 33-latki i 45-latki nie udało się uratować - przekazała w mediach społecznościowych Policja Śląska.

Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym w Barcicach