Klaudiusz Sevković jest znany przede wszystkim ze swojego występu w 1. edycji Big Brothera. Kiedy obecny radny Chorzowa on został zamknięty w domu Wielkiego Brata, jego córka Vanessa miała zaledwie 4 latka, a jej młodszy braciszek Claudio Tiger był całkiem malutki! Jego latorośl wyrosła na naprawdę piękną kobietę! Vanessa Sevković chętnie wrzuca do sieci swoje zdjęcia. Prowadzi bardzo aktywny tryb życia. Sporo podróżuje. Na jej profilu na Instagramie pojawiają się zdjęcia z podróży do dalekich krajów. Vanessa wrzuca fotki z Dubaju, Bali, Wiednia, Rzymu i wielu innych pięknych miejsc. Córka Klaudiusza już wkrótce może przebić popularnością ojca. Jej konto obserwuje ponad 11 tys. użytkowników. Poniżej możecie zobaczyć jej zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii.

Vanessa Sevković. Zobacz zdjęcia córki Klaudiusza [GALERIA]