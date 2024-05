Znów pożar składowiska śmieci. Słup ognia i kłęby dymu nad miastem

Matka do 4-letniego Eryka: "Ty ku**o". Służby nie odbiorą jej dziecka, nad którym się znęca?

Kolejny pożar składowiska odpadów na Śląsku. Płonął PSZOK w Czechowicach-Dziedzicach

PRZECZYTAJ TEŻ: Nietypowa interwencja na Śląsku. Poszukiwany listem gończym schował się w szafce pod zlewozmywakiem

Do kolejnego pożaru składowiska z odpadami doszło w środę, 15 maja, około godz. 23:00 przy ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach. Ogniem zajęły się śmieci w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejscu natychmiast pojawiły się służby; łącznie pożar gasiło 7 zastępów straży pożarnej. Ogień strawił odpady na powierzchni 15 na 7 metrów. Jak poinformował dyżurny PSP, na miejscu nadal trwa ugaszanie pogorzeliska i przelewanie śmieci wodą, choć pożar udało się opanować po ok. 40 minutach działań strażaków. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia.

To kolejny już pożar, do którego w ostatnim czasie doszło na terenie Śląska. 10 maja strażacy walczyli z ogniem na terenie nielegalnego składowiska odpadów z chemikaliami w Siemianowicach Śląskich.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z POŻARU SKŁADOWISKA ODPADÓW W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH:

Polska w ogniu! Czy za ostatnimi pożarami stoi Rosja? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.