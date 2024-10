Zdewastowali mogiły na cmentarzu w Mysłowicach. Mają od 11 do 14 lat

Nastolatkowie zniszczyli zabytkowe nagrobki

Nastolatkowie w wieku od 11 do 14 lat przewrócili 60 zabytkowych macew, z których 20 uległo rozbiciu. Do mysłowickiej komendy wpłynęło zawiadomienia o dewastacji mogił na cmentarzu żydowskim w dzielnicy Piasek. Do zdarzenia miało dojść na przełomie września i października.

Policjanci rozpoczęli ustalenia wśród mieszkańców okolicznych bloków i przejrzeli nagrania z monitoringów. Ostatecznie śledczy wpadli na trop odpowiedzialnych za to zdarzenia sześciu nastolatków z Mysłowic i Imielina. Sprawcy dewastacji, to chłopcy w wieku od 11 do 14 lat. Z uwagi na ich wiek, o ich dalszym losie zdecyduje teraz sąd rodzinny.