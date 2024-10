Bytom. Eliza Filak najlepszą fryzjerką na świecie

Najlepsza fryzjerka na świecie mieszka w Polsce. Została nią Eliza Filak z Bytomia, wygrywając Mistrzostwa Świata we Fryzjerstwie, które odbyły się we Włoszech. O wszystkim poinformował za pośrednictwem swojej strony internetowej urząd miasta w Bytomiu.

- Mistrzostwa we Włoszech zorganizowała World Confederations of Coiffure and Aesthetics zrzeszająca pasjonatów fryzjerstwa z całego świata. Konkurencja była bardzo duża, bo starowali zawodnicy z ponad 30 krajów świata. Tym bardziej jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i radość – powiedziała Eliza Filak.

Mistrzyni fryzjerstwa prowadzi swój zakład w Bytomiu od 27 lat. Jak wyjaśnia, w czasie zawodów we Włoszech oceniane były:

poprawność wykonania;

precyzja;

czas pracy;

końcowy efekt wizualny.

Eliza Filak swoje doświadczenie zawodowe zdobywała u najlepszych stylistów w kraju, a do tego jest zrzeszona w Cechu Rzemiosł Różnych w Bytomiu. Kobieta jest od roku członkinią Polskiej Kadry Fryzjerów CMC Poland.

Mistrzostwo świata zdobyte we Włoszech to już jej trzecie tegoroczne osiągnięcie, po tym jak została wicemistrzynią Polski w kategorii senior barbering na Mistrzostwach Fryzjerstwa Polskiego i zajęła drugie miejsce na Open International Cup CMC w Warszawie.