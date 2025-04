Prokurator z Sosnowca odpowie za śmierć 28-latki?! Magdalenie Z. postawiono zarzuty

Tu znajduje się najdalej wysunięty punkt na południe woj. śląskiego. To prawdziwa perła

Prokurator z Sosnowca odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku

Do tragicznego zdarzenia doszło 28 listopada ubiegłego roku w miejscowości Sieniczno koło Olkusza. 28-letnia Dorota Bejgier szła poboczem drogi, gdy została potrącona przez samochód. Jak podkreśla Mariusz Gaszczyk, sołtys Sieniczna, kobieta nie złamała przepisów, ponieważ w tym miejscu nie ma chodnika, a jedynie wydzielony pas drogowy i widoczne pobocze.

Pani Dorota zmierzała do szkoły, gdzie czekała na nią 7-letnia córka, Maja. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń, kobieta zmarła następnego dnia w szpitalu.

Początkowo, jak wspomina Józef Bejgier, ojciec ofiary, rodzina miała trudności z uzyskaniem informacji na temat wypadku.

Okazało się, że kierowcą samochodu była 56-letnia prokuratorka z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. W chwili zdarzenia kobieta była trzeźwa.

Bliscy pani Doroty oraz policja i krakowska Prokuratura Okręgowa apelowali o zgłaszanie się świadków wypadku. Jak się okazało, jedynym świadkiem był kierowca jadący za samochodem, który potrącił kobietę. Z jego relacji wynika, że kierowca, który potrącił panią Dorotę, schylił się po telefon, który mu upadł.

Zarzuty dla prokurator z Sosnowca

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Rzeczniczka krakowskiej prokuratury, prokurator Oliwia Bożek-Michalec, poinformowała, że prokurator Magdalenie Z. przedstawiono zarzuty w tej sprawie.

"Z uwagi na to, że sprawczyni wypadku jest prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu ogłoszenie Magdalenie Z. zarzutów oraz przesłuchanie jej w charakterze podejrzanej będzie możliwe dopiero wówczas gdy zostanie uchylony przysługujący jej immunitet. W dniu dzisiejszym Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o zezwolenie na pociągnięcie Magdaleny Z. do odpowiedzialności karnej" - informuje prokurator Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka krakowskiej prokuratury.

Magdalena Z. kierowała Prokuraturą Okręgową w Sosnowcu do marca ubiegłego roku. Wcześniej była szefową Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe.

