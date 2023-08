Dramat na Śląsku! Trzylatek wypadł z okna

Zwłoki znalezione w ogródku. To zaginiony przed dwóch laty mężczyzna?

Dramatyczne doniesienia z województwa śląskiego spłynęły w niedzielę (27 sierpnia 2023 r.) w godzinach wieczornych. Sierż. szt. Kamil Kubica z komendy policji w Tarnowskich Górach powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że zgłoszenie o wypadku przy ul. Plebiscytowej w Świerklańcu służby otrzymały po 17. Na miejsce pojechali policjanci, ratownicy medyczni i straż pożarna. - Dziecko było pod opieką dziadków, którzy w chwili tego zdarzenia byli trzeźwi - poinformował funkcjonariusz.

Śląskie: 3-latek wypadł z okna! Śmigłowiec LPR w akcji

W chwili zabierania przez śmigłowiec LPR dziecko było przytomne, trafiło do szpitala w Katowicach-Ligocie w stabilnym stanie. - Według wstępnych ustaleń był to nieszczęśliwy wypadek, będziemy ustalać szczegółowe okoliczności - poinformował przedstawiciel policji, cytowany przez PAP. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.

