Nowy rok szkolny. 1 września już nie aktualny

Zamiany w rozpoczęciu nowego roku szkolnego wywołały spore zamieszanie. Nowy rok szkolny 2023/24 została nie rozpocznie się bowiem 1 września. Nowa data rozpoczęcia roku szkolnego została podana do publicznej wiadomości z dużym wyprzedzeniem. Nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego wyznaczające nowy dzień pierwszego dnia szkoły nie jest znane. Dyrektorka myszkowskiego liceum wpadła na znakomity pomysł i nagrała humorystyczny filmik o nowej dacie rozpoczęcia roku szkolnego 2023/24. Filmik ma już 1,5 miliona wyświetleń i 233 komentarzy. To prawdziwy hit w sieci!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24. Kiedy rozpoczyna się szkoła?

Rozpoczęcie roku szkolnego do tej pory odbywało się 1 września. W tym roku będzie inaczej. Dlaczego? 1 września w tym roku wypada w piątek, dlatego też pierwszy dzwonek zabrzmi dopiero 4 września czyli w poniedziałek. Rok szkolny 2023/2024 potrwa do 21 czerwca.

Dyrektorka Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego w Myszkowie, postanowiła nagrać filmik dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego. Nagranie utrzymane jest w żartobliwej formie i już wywołało uśmiech na twarzach internautów.

- Tak, to jest prawda, 4 września. To jest takie zarządzenie ministerstwa, oczywiście. To nie mój wymysł - mówi dyrektorka Izabela Skabek z Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Myszkowie. (...)

- A dlaczego niedobrze? A, rozumiem, pani ma już go dość. No, nic nie poradzimy. Ale proszę nie płakać, proszę być dobrej myśli. Da pani radę, to tydzień jeszcze tylko, z haczykiem - mówi do słuchawki telefonu.

Filmik zabawnie odpowiadający na pytanie, kiedy rozpoczyna się rok szkolny, ma już ponad 1,3 mln wyświetleń i z każdym dniem oglądany jest przez kolejnych użytkowników. Zbiera doskonałe recenzje.

"Genialne", "Ten co płakał, to pewnie byłem ja", "Genialne, ekstra dystans", "Padłam, wspaniała gra aktorska warta Oskara. Coś wspaniałego" - to tylko nie które z 233 komentarzy, jakie pojawiły się pod filmikiem.

Sonda Czy szkoła powinna ingerować w wygląd uczniów? Nie, wcale Tak, ale nie w takim stopniu jak powyżej Tak. Ubierać się, jak chcą, mogą po lekcjach