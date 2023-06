Skoczyła w ogień by uratować życie. 29-letnia Ewelina zmarła w szpitalu

Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym, odeszła nasza Ewelina. Dzielnie walczyła do ostatniej chwili. Dzielna wojowniczka. W imieniu rodziny, dziękujemy za tak ogromne wsparcie. W niedługim czasie, powiadomimy co dalej z finansami. Pozwólmy ten czas godnie przeżyć rodzinie - brzmi wpis rodziny na portalu zrzutka.pl

To właśnie na tym portalu zbierano pieniądze na rehabilitacja i prywatne leczenie, zakup maści, leków, środków opatrunkowych a także dojazdy do kliniki na kontrole. Udało się uzbierać ponad 83 tysiące złotych. Na razie nie wiadomo, czy środki zgromadzone na koncie zbiórki zostaną przekazane na inny cel czy zwrócone.

Do tragicznego zdarzenia doszło 25 maja w Raciborzu. W mieszkaniu przy ulicy Polnej. Ewelina przygotowywała obiad dla siebie i narzeczonego. Później mieli zająć się czyszczeniem do odrestaurowania starych rowerów. Planowali wspólny rajd rowerowy. Sielankę przerwał ogień.

Jak informowali strażacy 25 maja bieżącego roku, pożar wybuchł w kuchni przed godziną 17.30. Doszło do samozapłonu benzyny ekstrakcyjnej. Butelka spadła na ziemię, co doprowadziło do rozlania substancji i powstania pożaru. Ogień odciął Ewelinie drogę ucieczki do przedpokoju, szybko się rozprzestrzeniał.

Młoda kobieta miała przed sobą najtrudniejszą decyzję w życiu. Zginąć lub wskoczyć w ogień i ocalić życie. Wybrała to drugie. Z poparzeniami 2 i 3 stopnia 50 procent powierzchni ciała trafiła do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, gdzie zmarła.

Sonda Wiesz jak udzielić pierwszej pomocy? Tak Nie