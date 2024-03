Gigantyczny pożar w powiecie lublinieckim strawił kurnik. Spłonęło 20 tysięcy piskląt

Makabryczna śmierć znanego biznesmena. Co z ogromną inwestycją? Mieszkańcy wściekli

Pożar kurnika. Spłonęło 20 tysięcy piskląt

W miejscowości Glinica doszło do pożaru budynku inwentarskiego przy ulicy Białej. Zgłoszenie wpłynęło do służb 18 marca po godzinie 20.00. W budynku o wielkości 100 metrów na 12 metrów, gdy doszło do pożaru, przebywało około 20 tysięcy kurcząt. Budynek został w całości objęty pożarem.

Pożar kurnika w Glinicy. Obecnie dwa nasze zastępy w pełnych obsadach prowadzą działania przy pożarze w Glinicy. Dodatkowo na miejsce dostarczona została nasza mobilna sprężarka celem ładowania butli powietrznych. Działania potrwają do późnych godzin nocnych - poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna Kochcice.

Na skutek pożaru nikt nie ucierpiał. Około godziny 22:30 pożar został opanowany. W akcji gaśniczej udział brało 20 zastępów straży pożarnej. Trwa szacowanie strat. Obecnie nie jest znana przyczyna pożaru. Ustali ją śledztwo.