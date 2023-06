Górnik zginął w kopalni Zofiówka. Straszna śmierć 45-latka

Dramatyczny wypadek na DK 1 w Kobiórze. Dziecko trafiło do szpitala

Kopalnia Zofiówka: Nie żyje 45-letni górnik

Informację o śmierci górnika w kopalni Zofiówka potwierdził w rozmowie z serwisem Śląski Biznes Tomasz Siemieniec, rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia. - Pracownik uczestniczył w pracach remontowo konserwacyjnych jako członek 7-osobowej brygady. Około godziny 15.20 jeden z pracowników firmy obcej poinformował nadsztygara szybowego o zaginięciu jednego z pracowników pracujących w szybie. Przystąpiono do poszukiwań. Okazało się, że pracownik z niewyjaśnionych przyczyn wpadł do szybu - powiedział Siemieniec o śmiertelnym wypadku, który miał miejsce w niedzielę (18 czerwca). Okoliczności tej tragedii zbada Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku.

Pękła tama izolacyjna w kopalni Chwałowice. Młody górnik zginął na miejscu