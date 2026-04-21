Jechałeś jednym z tych dwóch pociągów? Policja poszukuje pasażerów

Dwa pociągi spotkały się na jednym torze

Między godziną 14:00 a 15:00 na stacji Widzów-Teklinów, na linii kolejowej nr 1 między Częstochową a Radomskiem pociąg Polregio nr 41212 pominął semafor wskazujący sygnał "stój", w wyniku czego uszkodził znajdujący się na nim rozjazd ustawiony dla składu Intercity nr 4522 relacji Katowice - Gdynia. Pociąg Polregio zatrzymał się za rozjazdem, już na torze, po którym miał przejechać pociąg do Gdyni. "Po najechaniu na rozjazd nastąpiło wygaszenie sygnału zezwalającego na jazdę składu Intercity i pociąg zatrzymał się w bezpiecznej odległości" - informowały po incydencie Polskie Linie Kolejowe.

Pociągiem do Gdyni podróżowało ok. 250 osób. Nie podano liczby liczby pasażerów w składzie Polregio, w którym nie ma rezerwacji miejsc.

Tabor był sprawny technicznie, a obaj maszyniści trzeźwi. Sprawdzanie całej infrastruktury trwało wiele godzin. Pasażerowie Polregio musieli przesiąść się do autobusów, natomiast pociąg Intercity odjechał opóźniony o 125 minut. Incydentem zajmuje się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. - Równolegle śledztwo w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym prowadzi Prokuratura Rejonowa w Częstochowie - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek.

Policja poszukuje pasażerów

W ramach tego śledztwa policja zaapelowała do pasażerów obu pociągów o pilny kontakt z Wydziałem Kryminalnym KMP w Częstochowie (tel: 47 858 12 80), oficerem dyżurnym KMP w Częstochowie (tel: 47 858 12 55) lub z najbliższą jednostką policji. Można także wysłać wiadomość na adres: [email protected]. "Podstawą do zgłoszenia jest przekazanie dowodu odbycia podróży pociągami na wskazanej trasie" - przekazali funkcjonariusze.

Kradzież roku w Bytomiu. Wyniósł kościelną skarbonę razem ze... stołem - zobacz zdjęcia:

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru