Kaczyńscy bez placu w Katowicach. Wrócić ma dawna nazwa

Plac Kaczyńskich w Katowicach. Kiedyś patronem był Wilhelm Szewczyk

Plac Marii i Lecha Kaczyńskich, dawniej nazywany placem Wilhelma Szewczyka leży w centrum Katowic, przed dworcem kolejowym, niedaleko rynku. Zmiany nazwy placu to efekt tzw. ustawy dekomunizacyjnej z 2016 r. Rząd PiS chciał wówczas, aby z przestrzeni publicznej w całej Polsce miały zniknąć wszelkie pamiątki po poprzednim ustroju, tj. nazwy ulic, parków czy pomników. W Katowicach duże kontrowersje wywołała dekomunizacja placu poety Wilhelma Szewczyka. Kilka lat temu Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski z nadania PiS, zarządził zmianę nazwy. Mieszkańcy i władze Katowic protestowali w tej sprawie. Przez dłuższy czas miasto nie wieszało tabliczki Marii i Lecha Kaczyńskich. Zrobił to wreszcie wojewoda, na co zareagowali pracownicy miejskiej spółki i ściągnęli tabliczkę. Jarosław Wieczorek zgłosił to prokuraturze.

Nowy wojewoda za starą nazwą placu. IPN pokrzyżuje plany?

Po październikowych wyborach parlamentarnych w woj. śląskim zmienił się wojewoda. Wybrany na to stanowisko Marek Wójcik w rozmowie z WP zapewnił, że plac wróci do poprzedniej nazwy i patrona. – Uważam, że mieszkańcy Katowic broniąc nazwy placu Szewczyka, wyrazili jednoznacznie swoje zdanie - i to zdanie powinno być uszanowane – powiedział Wójcik i dodał, że procedura powrotu do dawnej nazwy nie jest prosta. – W normalnym trybie, jeśli chodzi o zmianę nazwy ulicy czy placu, wystarczy uchwała rady gminy. W ustawie dekomunizacyjnej jest zapis mówiący o tym, że dla nazw, które zostały zmienione w tym trybie, do zmiany potrzebna jest zgoda wojewody (co w aktualnej sytuacji wydaje się oczywistością), ale potrzebna jest dodatkowo zgoda IPN – powiedział dla WP Łukasz Borkowski, radny PO z Katowic. Borkowski dodał, że zmianę nazwy katowickiego placu może też zablokować IPN. Wniosek o zmianę nazwy placu Kaczyńskich musi złożyć do wojewody Rada Miasta, która w większości jest za powrotem do starej nazwy.

Źródło: WP

Nie będzie ścigania przez prokuratora pracowników Urzędu Miasta #Katowice za ściągnięcie tabliczki z nazwą „plac M. i L. Kaczyńskich”. Wycofałem wniosek poprzedniego wojewody w tej sprawie. pic.twitter.com/jjf8tu1g5Y— Marek Wójcik (@marek_wojcik) January 8, 2024