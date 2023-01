Chciał uciec przed chevroletem, ale nie miał szans! Zobacz nagranie z Katowic

"Ostatnie pożegnanie" Jorka w Częstochowie. Poruszający gest właścicieli. "Zabił go prąd"

Potrącenie na pasach w Katowicach

Zdarzenie miało miejsce na ul. Wojewódzkiej w Katowicach. Kierowca chevroleta skręcał w lewo z ul. Damrota. Nie przepuścił mającego pierwszeństwo 43-letniego pieszego. Mężczyzna salwował się ucieczką, ale i tak został potrącony. Na filmiku widać, jak przeleciał przez maskę osobówki. - Pieszy z obrażeniami głowy i ręki przewieziony został do szpitala. Wykonujący czynności na miejscu zdarzenia drogowego policjanci zatrzymali 47-letniemu mieszkańcowi powiatu bielskiego prawo jazdy, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie - podaje policja dodając, że nadal badane są okoliczności tego zdarzenia. Mundurowi opublikowali także nagranie z tego zajścia, które możecie zobaczyć poniżej.

Wypadki z udziałem pieszych. Szokujące statystyki

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, od początku roku na drogach naszego województwa doszło już do 38 wypadków z udziałem pieszych, w których 39 osób zostało rannych. - Piesi stanowią najbardziej zagrożoną wypadkami grupę wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Do większości zdarzeń z ich udziałem dochodzi niestety na przejściach dla pieszych. Aby ograniczyć ilość niebezpiecznych sytuacji drogowych, warto dla własnego bezpieczeństwa upewnić się, że możemy przejść na drugą stronę jezdni, a dodatkowo zaopatrzyć się w elementy odblaskowe, które znacząco poprawiają widoczność na drodze - podkreślają mundurowi. Stróże prawa apelują do kierujących o zachowywanie szczególnej ostrożności. Trzeba również pamiętać, że w związku z porą roku warunki na drodze są trudne, dlatego czujność powinna być wzmożona podwójnie.