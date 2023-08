Kiedy wrócą upały? Eksperci ogłosili prognozy długoterminowe. Do września nie wygląda to dobrze

Morderstwo Aleksandry i Oliwii. 15-latka napisała list do sąsiada z działek. " Wujku, przepraszam"

Kiedy wrócą upały? Eksperci ogłosili prognozy długoterminowe

Pogoda w pierwszych dniach sierpnia 2023 nas nie rozpieszcza. Termometry wskazują niewiele ponad 20 stopni Celsjusza. W niektórych regionach Polski, w szczególności wieczorami, jest jeszcze chłodniej. Dodatkowo pada deszcz, który będzie nam także towarzyszył w pierwszy weekend sierpnia. Wiele osób zastanawia się, kiedy wrócą upały. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają prognozy długoterminowe aż do września. Eksperci nie pozostawiają złudzeń. Takich upałów, jakie występowały niejednokrotnie w czerwcu czy lipcu, możemy już w tym roku nie doświadczyć. Czy czeka nas jeszcze lato z prawdziwego zdarzenia? Sprawdźcie prognozy długoterminowe.

Prognozy długoterminowe do września. Upałów już nie będzie?

Postanowiliśmy sprawdzić, jak obecnie wyglądają prognozy długoterminowe na sierpień i wrzesień 2023. Dla wielbicieli upałów nie mamy dobrych wieści. Jak wynika z prognoz serwisu interia.pl, pogoda ma się nieco ustabilizować w drugiej połowie sierpnia. Mniej więcej po 10 sierpnia wróci słońce i ciepło, ale temperatury nie będą oszałamiające. Słupki nie podskoczą wyżej niż 25 stopni Celsjusza. Deszcz i burze będą za to występowały rzadziej. Nie zmienia to faktu, że miłośnicy gorącego lata będą zawiedzeni. Nadal pogoda uraczy nas słońcem, lecz nie będzie to już lato w swojej pełnej krasie. Wiele osób, które mają zaplanowane urlopy w sierpniu, taka pogoda jednak ucieszy. Także pierwsze dni września będą bardzo przyjemne. Temperatura nadal ma wynosić więcej niż 20 stopni Celsjusza. Wciąż będziemy mogli liczyć na słońce. Jednak im bliżej połowy września, tym prognozy są mniej optymistyczne. Dane historyczne z serwisu pogodajutro.com jasno wskazują, że po 15 września następuje powolny spadek temperatury poniżej 20 stopni Celsjusza, a deszcze występują coraz częściej. Jesień nadejdzie szybciej, niż nam się wydaje? Na szczegółowo prognozę pogody będzie trzeba jeszcze poczekać.

