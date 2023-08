"Naprawdę straszna pogoda" w Europie! Niemcy biją na alarm. Co się stanie?!

Szokujące doniesienia niemieckich naukowców. Jesień zaczyna się w sierpniu, będzie śnieg, wakacje odwołane! Koszmar turystów, którzy wzięli urlop w sierpniu

To mogą być wakacje z piekła rodem! Niemieccy naukowcy mają straszne wieści dla tych mieszkańców Europy, którzy wybrali urlop w sierpniu. Choć zdawałoby się, że trudno wyobrazić sobie coś gorszego niż europejski urlop w lipcu, wśród rekordowych upałów i pożarów, to jednak sytuacja znowu nas zaskoczy i to mało pozytywnie! Według niemieckich meteorologów musimy przygotować się na wakacje grozy. "Spodziewamy się naprawdę strasznej pogody" - ostrzegł meteorolog Dominik Jung z wetter.net, cytowany przez Bild. Sierpień "może stać się całkowitą porażką" - dodaje ekspert. Co się stanie?

Pogoda grozy na sierpień 2023. Eksperci nie mają wątpliwości

Otóż według niemieckich badaczy sierpień będzie bardzo deszczowy, a turystów czekają burze, porywisty wiatr i ulewy, a w Alpach może nawet spaść śnieg! "Niestety należy również zauważyć, że obecnie nie widać żadnej zmiany w sytuacji pogodowej i prawdopodobnie potrwa to co najmniej do 15 sierpnia!" - powiedział Dominik Jung. Czeka nas "pogoda jak jesienią. Ciepłe letnie, czy nawet gorące dni około lub powyżej 30 stopni nie są w zasięgu wzroku" - ostrzega meteorolog. Skąd to wszystko? Według Niemców sierpień zniszczył nam pewien wraży prąd strumieniowy. Oby jak najszybciej znalazł się z dala od naszego kontynentu!

„Diplom-Meteorologe Dominik Jung von https://t.co/FJQjUx8WiK prophezeit uns einen Sommer-Totalausfall!“Ganz ehrlich,@Karl_Lauterbach, lassen Sie sich nicht beirren! Der Hitzeschutzplan is not over! (Unter dem Regenschirm gesendet) pic.twitter.com/nqFoflFfDG— Juliane (@private_blend_) July 31, 2023

