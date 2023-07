Wielkie eksplozje w Grecji! Pożary dotarły do magazynów wojskowych

On jeden zna prawdę o sobowtórze Putina. To pewien światowy przywódca

Pożary w Grecji. Ogień dotarł do magazynów wojskowych sił powietrznych. Eksplodują pociski

Kolejne tragiczne doniesienia z Grecji. Nie dość, że greckie pożary trwają i naliczono już kilka ofiar śmiertelnych, to w dodatku pojawiło się nieoczekiwane nowe zagrożenie. Ogień dotarł do wielkiego składu wojskowego sił powietrznych znajdującego się nieopodal miejscowości Wolos, około 50 kilometrów na południe od Larisy. Zaczęły rozlegać się potężne eksplozje. To wybuchają pociski, do których dostał się ogień! Myśliwce F-16 zostały wcześniej przeniesione z zagrożonej bazy wojskowej w inne miejsce. Dramat został przypadkowo nagrany przez telewizję, kiedy podmuch eksplozji dosłownie zmiótł z kadru reporterkę. Kobieta na początku filmu, który rozprzestrzenia się w mediach społecznościowych, stoi z mikrofonem przed kamerą i relacjonuje postępy w gaszeniu ogromnego pożaru lasu, który widać tuż za nią. W pewnym momencie rozlega się huk i kobieta pada na ziemię gdzieś poza kadrem. Na szczęście nic jej się nie stało.

Ewakuowano dwanaście miejscowości. Nie ma szans na koniec upałów

Jednak sytuacja jest wyjątkowo groźna, władze nakazały więc ewakuować przy pomocy wojska dwanaście okolicznych miejscowości. Akcja gaśnicza jest wyjątkowo trudna i ryzykowna, przeprowadzana przy pomocy kilku samolotów i helikopterów. W każdej chwili możliwe są nowe eksplozje. Tymczasem meteorolodzy nie mają dla Greków dobrych wieści. Nic nie wskazuje na to, by pogoda miała się zmienić, pożary będą więc dalej się rozprzestrzeniać. Jak widać po przykładzie Wolos, są już obecnie także na stałym lądzie, a nie tylko na wyspach takich jak Rodos czy Korfu.

The explosion in the military warehouse recorded in the live program Strong explosions shook parts of Volos, Greece, after an explosion at an Air Force ammunition depot in Nea Agial. The army was ordered to evacuate the facilities as the fire approached. The explosion was… pic.twitter.com/sz7pAm2FrD— Spriter Team (@SpriterTeam) July 27, 2023

Wildfires ravaging central Greece spread to a military warehouse just miles from a major air base this afternoon, igniting ammunition and setting off huge explosions.https://t.co/B4EA8VqYJW— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) July 27, 2023