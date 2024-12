Kierował grupą przestępczą przez telefon. Ich ofiary straciły ponad 12 mln złotych

To będzie trzeci taki SOR w Polsce. Powstanie w Sosnowcu i będzie połączony ze schronem

Oszukiwali metodą "na wypadek". Ich szef sterował wszystkim przez telefon

Maciej W., całą siatką kierował przez telefon, był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. Wkrótce odpowie za udział w ponad 200 przestępstwach.

Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wraz z funkcjonariuszami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pracowali nad tą sprawą 7 lat.

W 2017 roku kryminalni z katowickiej komendy ustalili, że na terenie całej Polski działa zorganizowana grupa przestępcza, zajmująca się oszustwami metodą „na wypadek”. Podczas rozmów telefonicznychz pokrzywdzonymi, oszuści podawali się za członka rodziny, a następnie informowali, że spowodowali śmiertelny wypadek drogowy. Aby uniknąć aresztowania, konieczne miało być wpłacenie kaucji kurierowi wysłanemu z prokuratury lub Policji. Do prowadzonej rozmowy włączała się inna osoba, przedstawiająca się jako policjant bądź prokurator, która potwierdzała informację o wypadku drogowym i konieczności wpłacenia pieniędzy.

- Śledczy ustalili lidera grupy - Macieja W. oraz kilkudziesięciu kurierów, odbierających pieniądze od pokrzywdzonych i pośredników, którzy wywozili następnie gotówkę za granicę - przekazała Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

Jak ustalono w 2022 r. oszuści rozszerzyli swój teren działania na obszar Europy Zachodniej, w związku z tym policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, nawiązali współpracę ze służbami w Niemczech, Czechach, Francji, Holandii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii.

- Maciej W. został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w Wielkiej Brytanii, skąd kierował działaniami grupy wyłączenie za pośrednictwem łączności telefonicznej. Po przeprowadzonej procedurze ekstradycyjnej, 14 listopada 2024 roku został on przekazany polskim organom ścigania - informuje prokuratura.

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach prowadzi także kolejne śledztwo, obejmujące okres przestępczej działalności Macieja W. od października 2021 roku do czerwca 2022 roku, w którym podejrzanemu zarzuca się udział w kolejnych kilkudziesięciu przestępstwach.

Oszukali 231osób i wyłudzili 12,5 miliona złotych

W obu śledztwach, które obejmują okres przestępczej działalności Macieja W. od listopada 2017 do czerwca 2022 roku, podejrzanemu zarzucono udział w co najmniej 207 przestępstwach. Dotyczą one założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, uczynienia sobie z popełnianych oszustw stałego źródła dochodu, tzw. prania brudnych pieniędzy, a także gróźb karalnych. Śledczy ustalili łącznie 231 pokrzywdzonych, od których oszuści wyłudzili ponad 12,5 miliona złotych.