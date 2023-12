Kolejny milioner w Częstochowie. Szczęśliwiec trafił "szóstkę" w Lotto Plus

CO TAM SIĘ STAŁO?

"Szóstka" w Lotto Plus w Częstochowie

Właściciel szczęśliwego kuponu wygrał główną wygraną, czyli milion złotych. Zakład został zawarty na chybił trafił, a szczęśliwe liczby tego dnia to: : 9, 14, 20, 22, 39, 47.

To nie pierwsza "szóstka", która padła w Lotto Plus w Częstochowie. Wygraną odnotowano wcześniej w 2014 i 2015 roku. Łącznie w mieście padło aż 11 głównych wygranych w Lotto.

To też nie pierwsza główna wygrana w województwie. Zaledwie kilka dni wcześniej w Katowicach w punkcie przy ul. Bażantów ktoś trafił "szóstkę" w Lotto i wygrał prawie 2 miliony złotych. Z kolei pod koniec listopada w Radzionkowie padła rekordowa wygrana. Szczęśliwiec zgarnął ponad 12 milionów złotych, które były do wygrania w Lotto.

Jak zagrać w Lotto?

Żeby zawalczyć o główną nagrodę w Lotto Plus, czyli milion złotych, wystarczy dokupić za złotówkę opcję Plusa do zakładu Lotto. Wtedy kupon bierze udział w losowaniach dwóch gier, dzięki czemu gracz ma większe szanse na wygraną. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.