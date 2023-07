Konie na gigancie, biegały po drodze krajowej. Kierowcy byli przerażeni

Piorun uderzył w wędkę. To co z niej zostało jest porażające. Będziecie w szoku!

Do nietypowej sytuacji doszło w niedzielę, 16 lipca na DK 78 z Zawiercia do Poręby. Kierowcy, którzy jechali tą trasą, zaskoczył widok biegających między samochodami koni. W tej sytuacji trudno jednak było stwierdzić, kto był bardziej zaskoczony: kierowcy widokiem biegających koni, czy konie widokiem jeżdżących samochodów. Na szczęście ta niebezpieczna sytuacja nie doprowadziła do żadnej tragedii na drodze. Żaden samochód nie miał z tego powodu wypadku, jak również żaden koń spłoszony przez ryk silników, nie zrobił sobie krzywdy.

Zwierzęta na szczęście szybko udało się też złapać.