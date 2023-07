Piorun uderzył w wędke. To co z niej zostało jest porażające. Będziecie w szoku!

3-miesięczny chłopiec nie żyje. Przygniotła go pijana matka? "Była w ciągu alkoholowym". Potworna tragedia w Dąbrowie Górniczej

Choć na chłód i deszcz nie możemy narzekać, bo od kilku dni z nieba leje się tylko żar, a kolejne alerty RCB przestrzegają o tym by nie wychodzić w czasie upałów z domu, to "Łowcy Burz", postanowili pokazać na swoim profilu zdjęcia z miejscowości Aleksandria z 10 lipca.

To właśnie tego dnia podczas burzy piorun uderzył w wędkę schowaną w altanie między dwiema sosnami. Na zdjęciach widać wędkę rozerwaną na strzępy. Nie ma wątpliwości, co mogło się wydarzyć, gdyby w tym czasie w altanie był człowiek...

- Co by się stało, gdyby w tej altance znajdował się człowiek? Możecie sami odpowiedzieć sobie na to pytanie. Dlatego w tym miejscu jeszcze raz przypominamy nie ma słabych burz! Pamiętajcie każde wyładowanie stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia. W czasie burzy zachowujemy wszystkie środki ostrożności! - piszą Łowcy Burz na swoim profilu na Facebooku.

