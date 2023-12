Korbielów zasypany. Wyjątkowe zdjęcia sprzed 60 lat dominikanina

Miłośniczka zwierząt pastwiła się nad psem, wcześniej go adoptowała. [DRASTYCZNE ZDJĘCIA]

Zima pamiętnego roku 1963 r. była długa, mroźna i śnieżna. Przekonali się o tym mieszkańcy Korbielowa, co najlepiej widać na archiwalnych zdjęciach dominikanina o. Adama Studzińskiego. Trafiły one do Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów, gdzie tworzą ogromną kolekcję fotografii dokumentujących codzienne życie lat wojny i powojennych.

Ojciec Studziński przez całe swoje życie robił tysiące zdjęć. Jego życie obfitowało w momenty tragiczne i przełomowe. W 1939 r. uciekł z Polski na Węgry, potem do Jugosławii i Palestyny. Brał udział w odrodzeniu Armii Polskiej i był kapelanem 4 batalionu czołgów, późniejszego Pułku 4 Pancernego „Skorpion”. Uczestniczył w kampanii włoskiej, wykazując się bohaterską postawą w czasie bitwy o Monte Cassino. Wziął także udział w bitwach o Ankonę i Bolonię oraz w walkach w Apeninach. Otrzymał liczne odznaczenia, m.in. Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Walecznych oraz Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami.

Po zakończeniu wojny wrócił do Polski, gdzie z aparatem przejechał kraj wzdłuż i wszerz. W każdym miejscu robił zdjęcia, pokazujące nie tylko życie codzienne zwykłych mieszkańców, ale także zakonników.

Niedawno kolekcja zdjęć z zimowego Korbielowa została zdygitalizowana i zaprezentowana w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak wyglądała zima 1963 roku w Korbielowie.

