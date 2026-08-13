Zderzenie ciężarówek na śląskim odcinku A4

Do groźnego wypadku doszło we wtorek, 13 sierpnia rano. Na 343. kilometrze katowickiego odcinka autostrady A4, na nitce w kierunku Krakowa, zderzyły się ze sobą dwa samochody ciężarowe. Funkcjonariusze wciąż starają się odtworzyć dokładny przebieg zdarzenia.

Z pierwszych informacji zebranych przez pracujących na miejscu policjantów wynika, że prowadzący pojazd marki Iveco prawdopodobnie nie zachował bezpiecznego dystansu i uderzył w tył jadącego przed nim zestawu ciężarowego. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że poszkodowany został kierowca iveco.

Huk zderzenia był ogromny, a oba pojazdy uległy poważnym uszkodzeniom. Wypadek ten drastycznie spowolnił ruch na trasie. Jeszcze przed godziną 7 rano korek w kierunku Małopolski sięgał już ponad trzech kilometrów.

Uszkodzone ciężarówki zablokowały część jezdni, zmuszając policję do wyznaczenia objazdu przez pas zieleni rozdzielający kierunki ruchu. Przepustowość trasy jest znacznie zmniejszona.

Policja przestrzega kierowców zbliżających się do miejsca kolizji przed nagłym hamowaniem i prosi o rozwagę. Obecność służb ratunkowych i rozbite samochody mogą stanowić dodatkowe zagrożenie dla przejeżdżających kierowców.

Funkcjonariusze przypominają o konieczności zachowania odpowiedniego odstępu na drogach szybkiego ruchu i apelują o wcześniejsze zwalnianie przed tworzącymi się zatorami.

Służby na miejscu wypadku na A4

Na zablokowanym odcinku A4 od rana pracują policjanci oraz inne służby ratunkowe. Ich głównym zadaniem jest teraz zabezpieczenie śladów, uprzątnięcie jezdni i jak najszybsze przywrócenie normalnego ruchu pojazdów.

Ruchem na węźle kierują policjanci, którzy pomagają rozładować korek. Mundurowi proszą kierowców o bezwzględne podporządkowanie się ich poleceniom, co ułatwi bezpieczny przejazd wszystkim podróżującym.

Wypadek na A4 w Katowicach: