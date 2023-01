W to był ubrany Neil Armstrong, gdy stawał na księżycu. Aż trudno uwierzyć, co miał na sobie! Waga szokuje

Potępa. Samochód wpadł do rzeki Mała Panew. Dwie osoby nie żyją

Skafander był swego rodzaju statkiem kosmicznym dla astronauty

Został wykonany dzięki trójwymiarowym skanom 3D oryginału, pochodzącego ze zbiorów Narodowego Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej Smithsonian w Waszyngtonie, w ramach projektu "Apollo at the Park". Księżycowy skafander, model A7L, stanowił w 1969 r. szczytowe osiągnięcie technologii kosmicznej. Był w stanie utrzymać przy życiu astronautę pracującego w niemal całkowitej próżni.

- Każdy skafander stanowił zamknięty ekosystem. Najpierw astronauci zakładali specjalną bieliznę. Składała się ona z setek bardzo wąskich rureczek, którymi płynęło chłodziwo, tak aby można było regulować temperaturę i pracować w zakresie od - 120 stopni Celsjusza w cieniu, do 127 stopni Celsjusza w słońcu - wyjaśnił Jarosław Juszkiewicz, rzecznik Planetarium Śląskiego w Chorzowie.

W czwartek, 19 stycznia oficjalnie zaprezentowano skafander gościom planetarium. Było to możliwe, dzięki uprzejmości UNVIE (US Mission to United Nations w Wiedniu) oraz Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Krakowie. W inauguracji wzięła udział także konsul ds. prasy i kultury Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Krakowie Dolores Prin.

W planetarium w Chorzowie można dokładnie zobaczyć wszystkie szczegółowo odtworzone detale skafandra, który waży 83 kilogramy. Będzie można go oglądać do 26 marca.

