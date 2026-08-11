Kanał Regatowy znów otwarty. Park odzyskał swoją wizytówkę

11 sierpnia na terenie Kanału Regatowego odbyła się konferencja prasowa poświęcona zakończeniu inwestycji i ponownemu udostępnieniu tego miejsca mieszkańcom. W wydarzeniu uczestniczyli marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa oraz przedstawiciele TAURON Parku Śląskiego.

Modernizacja była jedną z najważniejszych inwestycji realizowanych w ostatnich latach na terenie parku. Jej celem było nie tylko odnowienie infrastruktury, ale także przywrócenie Kanałowi Regatowemu jego historycznego charakteru.

— Modernizacja Kanału Regatowego to jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych w Tauron Parku Śląskim, a dla wielu pokoleń mieszkańców jeden z symboli tego miejsca. Przywracamy kanałowi jego pierwotny układ, byśmy mogli cieszyć się nim niemal w takiej formie jak blisko siedemdziesiąt lat temu, gdy kanał był projektowany — mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Remont rozpoczął się w 2023 roku i został podzielony na dwa etapy.

Najpierw wykonano najważniejsze prace hydrotechniczne. Kanał został odmulony, wyremontowano blisko trzy kilometry nabrzeży, odrestaurowano mostki oraz odnowiono wyspę znajdującą się w centralnej części akwenu. Po zakończeniu prac kanał odzyskał swoje parametry techniczne i ponownie został napełniony wodą.

Drugi etap objął kompleksową rewitalizację terenu wokół akwenu.

Asfaltowe nawierzchnie zastąpiono rozwiązaniami lepiej wpisującymi się w parkowy charakter miejsca. Powstały nowe alejki i place wypoczynkowe wykonane m.in. z nawierzchni mineralnych, cegły klinkierowej, kamienia naturalnego, płyt betonowych inspirowanych historycznymi rozwiązaniami oraz elementów z piaskowca.

Dzięki temu Kanał Regatowy ma być jednocześnie bardziej naturalny, estetyczny i wygodny dla odwiedzających.

Tak prezentuje się zrewitalizowany kanał regatowy:

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Na wyspie powstała scena. Będą koncerty i wydarzenia

Jedną z najbardziej charakterystycznych zmian jest nowa scena na wyspie. Ma umożliwić organizację koncertów, wydarzeń plenerowych oraz imprez kulturalnych. Pojawiły się również nowe ławki, kosze na odpady i oświetlenie.

— Kanał Regatowy od pokoleń jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc naszego Parku. Chcieliśmy, aby utrzymał swój historyczny charakter, ale jednocześnie odpowiadał na potrzeby współczesnych użytkowników. Dziś oddajemy mieszkańcom przestrzeń, która ponownie będzie miejscem spacerów, rekreacji, a także wydarzeń plenerowych — mówi Paweł Bilangowski, prezes TAURON Parku Śląskiego.

Wielka zmiana objęła również zieleń. Zachowano ponad 26,7 tys. mkw. istniejących terenów zielonych, a dodatkowo powstały nowe trawniki rekreacyjne o powierzchni blisko 3,9 tys. mkw., zieleń na wyspie oraz odtworzone biologicznie czynne skarpy.

To jednak nie koniec. Wzdłuż Kanału Regatowego zostaną posadzone łącznie 4722 rośliny. Wśród nich znalazły się m.in. trawy ozdobne i byliny.

Na wyspie zaprojektowano rozległe trawniki oraz naturalistyczne rabaty z traw ozdobnych. Ich swobodna kompozycja ma podkreślać krajobrazowy charakter Parku Śląskiego i zwiększać bioróżnorodność tego miejsca.

Łącznie powierzchnia biologicznie czynna stanowi ponad 46 proc. całego założenia.

Kanał ma około 500 metrów długości

Mimo ogromnej metamorfozy zachowano historyczne parametry Kanału Regatowego. Jego długość nadal wynosi około 500 metrów. Głębokość akwenu waha się od około 50 cm od strony Promenady gen. Jerzego Ziętka do 90 cm przy Dużym Stawie.

W ramach inwestycji wykonano również nową infrastrukturę techniczną, w tym instalacje elektroenergetyczne i wodno-kanalizacyjne, przyłącza do przepompowni, odwodnienie nabrzeży oraz nowe oświetlenie.

Projekt uwzględnił także potrzeby osób z ograniczoną sprawnością ruchową i osób niedowidzących. Na wyspę prowadzą podnośniki, a wokół kanału powstała ścieżka integracyjna dla osób z problemami ze wzrokiem.

W planach jest również dalszy rozwój oferty rekreacyjnej. W przyszłości przy Kanale Regatowym ma działać wypożyczalnia rowerków wodnych, łódek i desek SUP. Planowana jest także organizacja zawodów na deskach SUP.

Po zakończeniu wielkiej modernizacji Kanał Regatowy ponownie ma być jednym z miejsc, do których mieszkańcy będą przychodzić na spacer, odpoczynek i wydarzenia plenerowe. Tym razem historyczna przestrzeń ma łączyć klimat sprzed lat z nowoczesną infrastrukturą.