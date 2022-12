Makabryczne odkrycie w Katowicach. Śledczy znaleźli poćwiartowane zwłoki w piwnicy

Do makabrycznego odkrycia doszło w jednej z katowickich piwnic. Śledczy znaleźli poćwiartowane ciało mężczyzny spakowane w worki foliowe. Jak podaje RMF24.pl, dwa dni temu 38-letni mężczyzna zgłosił zaginięcie własnego ojca na policję. Chodzi o 62-letniego mężczyznę. Wszystko wskazuje na to, że to on jest ofiarą.

Policjanci zatrzymali 38-latka, mężczyzna przyznał się do zabójstwa własnego ojca.

