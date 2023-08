Nieprawdopodobne, co obcy ludzie zrobili po morderstwie Wiktorii. To przechodzi ludzkie pojęcie! Namawiają ojca do reakcji

Policjant uratował małego kotka. Zwierzę błąkało się po Wiślance

Malutki i bardzo wystraszony kotek błąkał się po ruchliwej Wiślance w miejscowości Zbytków. Tuż przed północą dostrzegł go patrolujący okolicę policjant. Policjant zwabił przerażonego kociaka i zabrał go do radiowozu, później zabrał zwierzę to weterynarza, który profesjonalnie zajął się czworonogiem.

Następnie rozpoczęły się poszukiwania właściciela kota. Policjant pytał okolicznych mieszkańców o właściciela kotka, informacje o swoim znalezisku umieścił na portalach społecznościowych. Nikt jednak nie rozpoznał kociaka. Nie wykluczone, że został wyrzucony z przejeżdżającego tą trasą samochodu.

Funkcjonariusz przyznaje, że jest miłośnikiem zwierząt i w domu ma już cztery koty, z czego aż trzy uratowane w czasie poza służbą. Zdecydował, że i ten — piąty — do chwili odnalezienia właściciela zamieszka u niego. Jeśli jednak właściciel nie odnajdzie się, zwierzę zostanie z nim na stałe, powiększając grono jego kocich towarzyszy.

Dramatyczna akcja ratunkowa w Płocku. Policjant uratował tonącego 31-latka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.