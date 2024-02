Najdłuższe ulice w województwie śląskim. Spacer wzdłuż nich to prawdziwy maraton

Wojtek zadał koledze tylko jeden cios. Tyle wystarczyło by zabić z powodu miłości

Najdłuższe ulice w województwie śląskim. Rekordzista ma kilkanaście kilometrów

Nasz region ma wielu rekordzistów. Są nimi zarówno najdłuższe nazwy miejscowości, o których pisaliśmy tutaj, ale także miejscowości o najkrótszych nazwach.

Miano najdłuższej nazwy miejscowości należy do wsi o nazwie Międzybrodzie Żywieckie, leżącej w powiecie żywieckim. Jej nazwa liczy aż 23 znaki (wliczając spację). Na podium znalazły się także m.in. Przymiłowice-Podgarbie, Międzybrodzie Bialskie oraz Aleksandrów k. Wąsosza.

Natomiast, w przypadku najkrótszych nazw miejscowości, rekordzista - wieś Sól położona jest w powiecie żywieckim. Tuż za nią znalazły się: Łęg, Las oraz Żory.

Skoro były już najkrótsze i najdłuższe nazwy miejscowości, postanowiliśmy sprawdzić, które ulice w naszym regionie są najdłuższe. O dziwo nie jest to ulica Wolności w Zabrzu, ani także Tadeusza Kościuszki w Katowicach. Choć znalazły się one w top 10, to w naszym województwie znajdziemy dłuższe drogi.

Rekordzistę znajdziemy w Częstochowie, najdłuższa ulica ma ponad 15 kilometrów długości. Sprawdźcie w galerii, gdzie leżą najdłuższe ulice w województwie śląskim.