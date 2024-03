Mieczysław Radoń nie żyje. Zmarł wieloletni ratownik GOPR

Mieczysław Radoń miał 98 lat, a większość swojego życia poświęcił służbie ratownika górskiego Mężczyznę pożegnała cała brygada goprowców online, a 11 marca wszyscy oddani jego pracy ludzie zrobią to fizycznie - wtedy bowiem odbędzie się pogrzeb mężczyzny.

- Z przykrością informujemy, że w czwartek, 7 marca, na wieczny dyżur w wieku 98 lat odszedł Mieczysław Radoń - wieloletni zasłużony ratownik Grupy Beskidzkiej, Członek Honorowy GOPR. Kolega Mieczysław Radoń urodził się w 1925 roku w Izdebniku. Od najmłodszych lat związany z górami i narciarstwem. W okresie powojennym wyjechał do Szklarskiej Poręby, gdzie przyjął się w 1949 roku do pracy w Funduszu Wczasów Pracowniczych. Była to wówczas ścisła strefa przygraniczna, dlatego ruch turystyczny mógł opierać się tylko na wycieczkach zorganizowanych, które Mieczysław prowadził w latach 40-tych i 50-tych. Był również instruktorem narciarstwa, ukończył kurs narciarstwa wyczynowego. W 1951 roku z ramienia FWP w Szklarskiej Porębie został oddelegowany do udziału w zorganizowanym kursie ratownictwa górskiego. Po jego zakończeniu ustalono, że uczestnicy zostają wprowadzeni do Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - TOPR, jednak będą działać w poszczególnych rejonach poza Tatrami. W 1952 roku, kiedy powołano 3 Grupy Regionalne GOPR (Beskidzką, Sudecką oraz Krynicką), został współzałożycielem Grupy Sudeckiej (stało się to po kursie ratownictwa w grudniu 1952 roku, obecnie Grupy: GOPR Karkonosze, Grupa Sudecka GOPR), w której służył do roku 1956 - do momentu podjęcia decyzji o przeniesieniu się w Beskidy. To tutaj ożenił się i tutaj rozpoczął zawodową pracę, nadal pozostając ratownikiem ochotnikiem. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji na szczeblach lokalnych i wojewódzkich w Bielsku-Białej i Katowicach. Był organizatorem i wykładowcą wielu kursów przodowników turystyki, a także rajdów i złazów turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży i dorosłych. Kierował osobiście wieloma wyprawami poszukiwawczymi i akcjami ratunkowymi, które doprowadziły do uratowania ludzkiego życia. Jego aktywna postawa, wysokie wymagania wobec siebie i innych ratowników, przywiązanie i oddanie służbie ratowniczej stawia go w rzędzie najbardziej zasłużonych ludzi dla GOPR. Za swoją działalność został wielokrotnie odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Zasłużony Działacz Turystyki w stopniu złotym, Za Zasługi dla Ratownictwa Górskiego, Złotą Odznaką GOPR oraz Złota Odznaką PTTK. Był Członkiem Klubu Seniora Grupy Beskidzkiej GOPR, do końca aktywnym i chętnie uczestniczącym w wydarzeniach organizowanych na poziomie Grupy i Sekcji Operacyjnej Bielsko-Biała. Będzie nam go wszystkim bardzo brakowało. Pogrzeb Mieczysława Radonia odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 11.03, o godz. 13:00 w Kościele św. Stanisława w Starym Bielsku - napisał na swoim profilu GOPR Beskidy.

