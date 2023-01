14-latek zginął potrącony przez pociąg. Kilka godzin wcześniej rozstał się z dziewczyną

Do tego tragicznego zdarzenia doszło 8 stycznia wieczorem. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, chłopiec popełnił samobójstwo rzucając się pod nadjeżdżający pociąg. Jego znajomi nie potrafią pogodzić się z tą tragedią. Wciąż nie potrafią uwierzyć, że ich kolega targnął się na swoje życie. Teraz "Super Express" dotarł do szokujących szczegółów, które poprzedziły to dramatyczne wydarzenie. Jak udało nam się ustalić nieoficjalnie, chłopiec rok szkolny rozpoczął w nowej szkole. Był lubiany przez rówieśników i nie miał większych problemów. W dniu, w którym doszło do tragedii, 14-latek miał rozstać się z dziewczyną. Nastolatek miał dotrzeć do domu koleżanki, jednak tak się nie stało.

Policja nie komentuje sprawy, jednak potwierdza, że czynności w tej sprawie wciąż trwają. Sprawę ma zbadać także prokuratura.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Sonda Czy pomoc psychologiczna w Polsce jest łatwo dostępna? Tak Niestety nie Nigdy nie korzystałam/em