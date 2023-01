i Autor: Pixabay ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE. To prawdziwy koszmar. 14-letni chłopiec rzucił się z wiaduktu pod pociąg

Tragedia w Gorzycach

To prawdziwy koszmar. 14-letni chłopiec rzucił się z wiaduktu pod pociąg

W niedzielę, 8 stycznia ok. godz. 18 doszło do tragicznego zdarzenia na trasie kolejowej pod wiaduktem na ul. Piaskowej w Gorzycach w powiecie wodzisławskim. 14-letni chłopiec rzucił się z wiaduktu pod nadjeżdżający pociąg. Policjanci ustalają, co pchnęło chłopca do tak dramatycznego kroku. Sprawę będzie badać także prokuratura.