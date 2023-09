i Autor: Łukasz Litewka

Wybory 2023

Nietypowa kampania wyborcza Łukasza Litewki podbiła serca internautów. Na banerach są pieski do adopcji

Łukasz Litewka to charyzmatyczny radny z Sosnowca, który od 10 lat angażuje się w działania społeczne. Jego niekonwencjonalne podejście do polityki zapewniło mu grono zagorzałych miłośników. Startując do Sejmu jako kandydat Lewicy po raz kolejny udowodnił, że najważniejsza dla niego jest idea pomagania. Na banerach wyborczych umieścił psy ze schroniska, które czekają na nowy dom.

Sosnowiecki radny promuje psy do adopcji na banerach wyborczych Łukasz Litewka jest powszechnie znaną postacią w Zagłębiu i na Śląsku. Od ponad dekady działa społecznie, wykorzystując swoją pozycję i zasięgi, by pomagać najbardziej potrzebującym. Tym razem postanowił dać głos tym, którzy go nie mają. 30-latek startuje w wyborach do Sejmu z ostatniego miejsca na liście Lewicy. Na banerach wyborczych, obok jego twarzy, znalazły się wizerunki słodkich psiaków do adopcji. Dora, Lili, Misiek i siedmiu innych czworonożnych przyjaciół to podopieczni schroniska w Sosnowcu, którzy z wytęsknieniem czekają na nowy dom. Na dole każdego nośnika pojawił się też numer telefonu do schroniska. "Ostatni na liście, pierwszy w działaniu" Litewka liczy, że w ten sposób uda się znaleźć kochający dom dla piesków. Ogłaszając tydzień temu swój start w wyborach parlamentarnych obiecałem, że będę prowadził kampanię, która ma sens. 4 lata temu moje banery posłużyły za ocieplenie boksów psiaków. Tym razem postanowiłem pójść o krok dalej. Projektując swoje nośniki, zauważyłem jak dużo jest tam niewykorzystanej przestrzeni. Zamiast liderów ze świata polityki do wyborów zaprosiłem tych, którzy już dawno powinni zostać wybrani. I tak na moich banerach znajdziecie łącznie 10 psów, które zdecydowanie za długo siedzą w sosnowieckim schronisku. Mam nadzieję, że po tej akcji wszystkie znajdą swoje nowe domy – mówi Łukasz Litewka. Kampania wyborcza Łukasza Litewki podbiła serca internautów Litewka przygotował 300 banerów, które wkrótce pojawią się m.in. w Sosnowcu, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej i Jaworznie. Ale już teraz jego nietypowa kampania wyborcza podbiła serca internautów. Taką politykę to ja szanuję

I to jest baner, którym można mnie przekonać!

Cudne! Litewka na prezydenta!

Jejku cudowna inicjatywa !!!! Dziękuję w imieniu bezdomniaków

jesteś jedynym politykiem na którego mógłbym oddać głos

Wiesz Łukasz, jak zobaczyłem cię tutaj pierwszy raz, to pomyślałem że jesteś trochę takim coachem-oszołomem. A z czasem zrozumiałem jak bardzo się myliłem. Ty jesteś synem koleżanki naszych mam. Czysta perfekcja. Chłopak do rany przyłóż. Po prostu dzięki za przywracanie wiary w ludzkość. - to tylko kilka z przykładowych komentarzy, które pojawiły się pod postem radnego z Sosnowca.