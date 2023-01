Policja pokazała, co 28-latek chował w mieszkaniach. Narkotyki i broń to nie wszystko!

Chorzów. Policja zatrzymała 28-letniego mężczyznę

Śląscy kryminalni prowadzili żmudne śledztwo dotyczące narkobiznesu. Mundurowi podjęli współpracę z Prokuraturą Rejonową w Bytomiu i Zarządem w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji. Dopiero kiedy udało się zlokalizować garaże i mieszkania, których używał podejrzany, przeprowadzono spektakularną akcję. 28-letniego dilera zatrzymano w Chorzowie. W mieszkaniu znaleziono 35 gramów marihuany i haszyszu, a także blisko 10 tys. zł w gotówce. - Początkowo nie wydawał się przejęty sytuacją - piszą o zatrzymanym policjanci. - Jego nastrój zmienił się diametralnie, gdy zrozumiał, że śledczy wiedzą także o jego „kryjówkach” w innych miastach - dodają.

Akcja CBŚP w Bytomiu i Rudzie Śląskiej. Znaleziono materiały wybuchowe!

Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, mundurowi weszli do kolejnego mieszkania, tym razem w Bytomiu, gdzie natrafili na materiały wybuchowe i zapalnik. - Na miejsce natychmiast wezwano pirotechników z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach, bytomską Jednostkę Ratownictwa Górniczego i pogotowie ratunkowe. W tym samym czasie policjanci ewakuowali z kamienic 50 mieszkańców, a w budynku odcięto dopływ gazu. Pirotechnicy zabezpieczyli materiały wybuchowe i przetransportowali je w bezpieczne miejsce celem neutralizacji - podaje policja. W tej samej lokalizacji znaleziono także 400 gramów kokainy i marihuany, urządzenie służące do badania "czystości" substancji chemicznych, 3 rewolwery i ponad 160 sztuk amunicji.

Ostatnie przeszukane miejsce to garaż w Rudzie Śląskiej, gdzie 28-latek ukrył 12 kilogramów marihuany, prawie pół kilograma kokainy, 2 pistolety i ponad 150 sztuk amunicji oraz przeszło 40 tys. zł w gotówce.

Podsumowując - kryminalni z katowickiej KWP i funkcjonariuszd CBŚP przejęli 12 kilogramów marihuany, prawie 700 gramów kokainy, amfetaminę i haszysz. Czarnorynkowa wartość narkotyków to ponad pół mln zł. Śledczy zabezpieczyli w sumie także 5 sztuk broni palnej, ponad 300 sztuk amunicji, przeszło 50 tys. zł, urządzenie służące do badania "czystości" substancji chemicznych, wagi do porcjowania narkotyków i telefony należące do zatrzymanego.

28-latek zatrzymany. Jest w areszcie

Zatrzymany 28-latek trafił do policyjnego aresztu. Potem w Prokuraturze Rejonowej w Bytomiu usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, materiałów wybuchowych, broni palnej i amunicji oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Grozi mu do 10 lat więzienia. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

