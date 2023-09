Orgia księży i pan do towarzystwa w Dąbrowie Górniczej. Szokujące wideo! Nowe fakty są porażające

Impreza zorganizowana została przez księży w pomieszczeniach parafialnych w parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Z medialnych ustaleń wynika, że miała ona charakter czysto seksualny. Do „zabawy” zaproszono bowiem pana do towarzystwa, z którym duchowni zorganizowali homoseksualną orgię. Uczestnicy spotkania mieli także zażywać tabletki na potencję. To prawdopodobnie w wyniku przesadzenia z ich ilością, lub nieprzewidzianą reakcją organizmu, zaproszony do księży mężczyzna stracił w pewnym momencie przytomność. Na miejsce trzeba było wezwać karetkę pogotowia. Gdy ratownicy medyczny dotarli do świątyni, duchowni nie chcieli ich jednak wpuścić do środka. Ratownicy postanowili nie odpuszczać i wezwali posiłki, a przed parafią zjawili się policjanci. Dopiero po ich interwencji księża otworzyli drzwi i wpuścili ratowników. Poszkodowany trafił ostatecznie do szpitala, z którego miał się następnie, po udzieleniu pomocy, wypisać. Kolejne wydarzenia ruszyły niczym lawina.

