Pedofil proponował seks dwóm dziewczynkom. Wypisywał do nich obrzydliwe wiadomości "Pomasuj sobie siśkę".

Pedofil wypisywał obrzydliwe rzeczy do dziewczynek. Chciał by oceniły jego przyrodzenie

Fundacja ECPU Polska: ŁOWCY Pedofili na gorącym uczynku przyłapali 26-letniego Szymona. Mężczyzna wypisywał obrzydliwe wiadomości do "wirtualnych" dziewczynek w wieku 11 i 13 lat.

Mężczyzna wysyłał dziewczynkom w wiadomościach zdjęcia swojego penisa, prosił też by oceniły jego "przyrodzenie". Na tym jednak nie poprzestał. Wysyłał także filmy pornograficzne i "instruktażowe", jak się masturbować.

"Pomasuj sobie siśkę. To bardzo rozluźnia. Muszę ją zobaczyć. Powiem ci wtedy jak to się robi" - pisał do dzieci.

Obrzydliwie opisywał najdrobniejsze szczegóły stosunku seksualnego.

- Przekonywał, że jego 12-letnie koleżanki uprawiają seks. Zachęcał do wysłania nagich zdjęć. Dążył do spotkania z 11-latką, na którym nauczy ją całować i robić wszystkie czynności z przesłanej pornografii. Dodał, że to bardzo łatwe i przyjemne. Uspokajał: "Pokażę ci jak sobie robić dobrze. Zrobię tak, że nie będziesz się bała. Wszystkiego cię nauczę" piszą Łowcy Pedofili.

Dziewczynki nazywał dziewczynki między innymi "swoimi aniołkami". Twierdził, że jak nikt nie widzi, to można wszystko robić. "Ale to musi być tajemnica. Nie możesz się nikomu chwalić".

Mężczyzna został zatrzymany 12 marca przez wodzisławskich policjantów, których o obywatelskim zatrzymaniu powiadomili Łowcy Pedofili. Mężczyzna wkrótce ma usłyszeć zarzuty.

